日本攝影師鏡頭下的雨都　穿梭巷弄捕捉基隆日常

▲這次企劃邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，亦和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。（圖／基隆市政府提供）

▲這次企劃邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，亦和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。（圖／基隆市政府提供）

企劃共推出兩篇深入報導 – 《川島小鳥鏡頭下的基隆——和9m88來場老派時髦的約會》、《川島小鳥鏡頭下的基隆——直視港町與海共生的赤誠容顏》- 分別推出中文版以及日文版，展現攝影師鏡頭下基隆海港城市日常之美。

▲崁仔頂魚市（圖／基隆市政府）

首篇報導中，攝影師與在台日均十分受歡迎的創作歌手9m88走逛基隆，兩人從夜市逛到音樂酒吧，也從仁愛市場漫步到時髦咖啡店，透過擅長捕捉生動人像的小鳥的視野，將日常的風景，變得魅力獨具。

另一篇則是川島小鳥獨自走進崁仔頂魚市、正濱漁港、和平島，直接拜訪三位生活在其中的當地人，試著剖析基隆「當下」最真實的模樣。

▲9m88走訪仁愛市場附近的質感古著店。（圖／基隆市政府提供）

新銳攝影師川島小鳥專精於人像攝影，以攝影集《未来ちゃん》打響知名度，過去，他曾以台灣為主題創作攝影集《明星》。

▲9m88走訪仁愛市場附近的質感古著店。（圖／基隆市政府提供）