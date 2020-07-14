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日本攝影師鏡頭下的雨都　穿梭巷弄捕捉基隆日常

The China Post/綜合報導-2020-07-14 17:55:21
▲這次企劃邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，亦和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。（圖／基隆市政府提供）
The China Post報導，基隆做為北台灣的國際港都城市，保有大城市不再復見的往日風情，近幾年隨著市政建設推動，社區營造創新及人文歷史的整理重現，讓這座城市愈來愈有味道，逐漸改頭換面呈現獨具風格的港都城市景象。

為了將這份特殊的城市風格分享給全世界，也希望邀請更多人前來一探究竟，基隆市政府此次與來自日本的亞洲城市線上導覽網站HereNow分享兩篇中文版及日文版特輯。

這次企劃邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，亦和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。

▲這次企劃邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，亦和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。（圖／基隆市政府提供）
▲這次企劃邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，亦和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。（圖／基隆市政府提供）
 

企劃共推出兩篇深入報導  – 《川島小鳥鏡頭下的基隆——和9m88來場老派時髦的約會》、《川島小鳥鏡頭下的基隆——直視港町與海共生的赤誠容顏》- 分別推出中文版以及日文版，展現攝影師鏡頭下基隆海港城市日常之美。

▲崁仔頂魚市（圖／基隆市政府）
▲崁仔頂魚市（圖／基隆市政府）
 

首篇報導中，攝影師與在台日均十分受歡迎的創作歌手9m88走逛基隆，兩人從夜市逛到音樂酒吧，也從仁愛市場漫步到時髦咖啡店，透過擅長捕捉生動人像的小鳥的視野，將日常的風景，變得魅力獨具。

另一篇則是川島小鳥獨自走進崁仔頂魚市、正濱漁港、和平島，直接拜訪三位生活在其中的當地人，試著剖析基隆「當下」最真實的模樣。

▲9m88走訪仁愛市場附近的質感古著店。（圖／基隆市政府提供）
▲9m88走訪仁愛市場附近的質感古著店。（圖／基隆市政府提供）
 

新銳攝影師川島小鳥專精於人像攝影，以攝影集《未来ちゃん》打響知名度，過去，他曾以台灣為主題創作攝影集《明星》。

▲9m88走訪仁愛市場附近的質感古著店。（圖／基隆市政府提供）
▲9m88走訪仁愛市場附近的質感古著店。（圖／基隆市政府提供）
 

▲兩人從夜市逛到音樂酒吧，也從仁愛市場漫步到時髦咖啡店。（圖／基隆市政府提供）
▲兩人從夜市逛到音樂酒吧，也從仁愛市場漫步到時髦咖啡店。（圖／基隆市政府提供）
 

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，雖然現在因為武漢肺炎疫情嚴竣，國外旅客入境管制的關係，尚無法讓更多國際旅客親自體驗基隆的美。

但透過網路介紹，搭配日本知名攝影師川島小鳥擅長特寫人物的清新角度，以及充滿活力的9m88走訪，藉由網站特輯的報導，已經完美展現出基隆的日常風情，相信觀看特輯的人，一定能被基隆的美所吸引；也十分期待疫情過去後，歡迎大家前來探尋、落下足跡，找到專屬於自己最愛的基隆一隅。

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