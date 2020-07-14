快訊／英國正式宣布禁用華為5G！「完整時間序」曝光

中美貿易戰讓中國通訊科技巨頭華為也被牽扯其中，部分國家也以「國家安全威脅、隱私疑慮」為由，考慮禁止華為參與國內5G網路建設工程。今（ 14 ）日英國也正式宣布「禁止使用華為5G設備」，該政策的完整時間序也曝光。綜合外媒報導，英國政府在當地時間14日正式宣布「禁止使用華為5G設備」，指出電信商於今年12月31日後不得再採購華為5G設備，現有的華為 5G 設備，也將在 2027 年之前完全退出英國。美媒《CNN》也認為，這會讓英國在經營20年的華為，受到劇烈衝擊。英國兩大電信商英國電信（BT）與沃達丰（Vodafone）9日時都曾向英國下議院「科學與技術委員會」表示，「若必須在2023年前完全以其他供應商取代華為，在某些情況下，將導致訊號中斷長達數天，並衍生數十億英鎊的支出」。因為英國電信的網路基礎設施由三分之二的華為和三分之一的諾基亞（Nokia）組成，而沃達丰的網路設備則由華為占三分之一、愛立信（Ericsson）占三分之二。不過今（14）日由英國文化部長道登（ Oliver Dowden ）在下議會報告指出，「因為英國政府無法保證與華為交易的安全性，再加上今年5月美國制裁的重大性變化，故使得英國政府已對華為 5G 設備之立場改變」，並宣布禁用華為5G設備的時間序。他也說，「這不是一個容易的決定，但對英國的電信網路、國家安全及經濟方面來說是正確的決定」。（編輯：潘毅）