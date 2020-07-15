制裁北京！川普簽署香港自治法案　取消對港特殊待遇

美中衝突持續升溫，美國國會參眾兩院於 7 月初先後通過的《香港自治法案》，根據外媒最新消息，美國總統川普宣稱已簽署該法，並簽署行政命令終止美國對香港的特殊優惠待遇，料將引發北京及港府新一波不滿。
根據美國《 USA TODAY 》、《 CNN 》等媒體報導，川普於當地時間週二表示自己簽署了法案，對削弱香港自治權的中國官員採取制裁措施，也是白宮對抗北京政權採取的最新一步。川普還聲稱，他也簽署了 1 項行政命令，終止對香港的優惠貿易待遇。
川普在與記者的答問中還提到，他並沒有和中國國家主席習近平談過有關議題，近期也無打算和習對話。
大約半個月前，美國政府才以維護香港自由的名義，宣布對現任和前任中國官員的簽證限制。上週，川普政府針對中國官員在新疆地區的侵犯人權行為採取了行動，禁止其入境、凍結其資產。而就在昨天( 14 日)，美國國務院以國務卿蓬佩奧的名義正式發表聲明，拒絕承認中國在南海大多數的主權聲索，抨擊中方在南海區域進行一連串「非法」行為。
美國期刊《外交政策》近日亦報導，引述美國前官員及國會幕僚說法，稱川普政府正準備中止與香港的引渡協議，相關決定可能在數週內完成；而且自國安法在香港實施後，澳洲、加拿大都已相繼中止與港引渡協議，代表香港值得信賴的司法體系在西方眼中已成過去。
雖然白宮及美國國務院尚未回應前述說法，但川普今年 5 月就曾表示，由於北京對香港實行更嚴格的控制，美國政府將改變與香港關係，包括雙方引渡協議、出口管制和貿易關係等。
美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（ Michael McCaul ）認為，中共摧毀了中港司法體系之間的防火牆，代表將美國人引渡至當地已不再安全；參議院外交關係委員會主席里契（ James Risch ）也指出，中止美國與香港引渡協議的決定符合川普政府重新評估美港關係的政策。