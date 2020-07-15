英國禁用華為5G還獲美國稱許　發言人：很遺憾被政治化

英國政府在當地時間 14 日正式宣布「禁止使用華為 5G 設備」，禁止電信商於今年 12 月 31 日後繼續採購，而現有的華為 5G 設備，也將在 2027 年前完全退出英國。有關決定獲得美國官方讚許，認為英國此舉守住自由世界的價值，而華為方面則聲稱，很遺憾華為在英國的發展被「政治化」。
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）台灣時間 15 日凌晨於推特上發文，稱讚英國在 5G 時代促進跨大西洋的安全，保衛了國民的隱私、國家安全和自由世界價值。白宮國家安全顧問歐布萊恩（ Robert O'Brien ）也透過白宮國安會( NSC )的官方推特表示，「英國這項行動反映國際日益一致的共識，華為和其他不被信任的供應商對國家安全構成威脅，因為他們仍然受制於中國共產黨」，期待與英國以及其他夥伴、盟邦合作，促進創新以及 5G 供應鏈供應商的多樣化，確保 5G 的安全無虞。
華為方面，該公司的英國發言人布斯特( Edward Brewster )發表聲明回應稱，此舉將降低英國的發展水準，敦促英方重新考慮有關決定，也很遺憾華為在英國的未來發展被「政治化」，而這源於美國貿易政策，與安全問題無關。
華為聲明也表示，過去 20 年華為致力於在英國構建更好的網路聯接，作為 1 個負責任的企業，華為將繼續為客戶提供支持，也將審慎評估英方的決定對華為在英業務的影響，並與英國政府進行後續溝通。
英國首相強生（ Boris Johnson ）週二上午主持國家安全委員會（NSC）會議討論華為問題，英國數位化、文化、媒體和體育大臣道登（ Oliver Dowden ） 14 日就在國會宣布，出於國安考量，禁止英國電信商於今年 12 月 31 日後繼續採購華為的 5G 設備，至於已購買、安裝的設備也需在 2027 年全數移除。
美國在去年以國家安全為由，將華為列為實體黑名單，限制向該公司銷售美國的商品和技術。「五眼聯盟」中除了紐西蘭之外，美國、澳洲、英國、加拿大的政府或主要電信業者，皆已表達不支持使用華為 5G 的立場。