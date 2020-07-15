離奇！阿根廷漁船行前全採陰還隔離　35天後竟57人染疫

新冠肺炎疫情自爆發以來，各界無不積極投入相關研究，希望能盡快了解病毒的所有特性以及潛在風險，目前為止仍有許多未解部分，讓人們對疫症的傳播難以掌控。阿根廷近日就傳出 1 艘漁船在出海後約 1 個月左右，已有 57 人感染新冠肺炎的事件，但該船隻行前還曾對全體船員實施過採檢無誤，並於隔離旅館住了 2 週確認沒問題才上船，感染源尚不明確。
根據《法新社》等外媒報導，阿根廷南部火地島省（ Tierra del Fuego ）衛生部表示，當地 1 艘名為「 Echizen Maru 」的漁船，由於多人出現新冠肺炎病徵，便在出海 35 天後返回港口，檢測後發現 61 人中就有 57 人感染新冠肺炎，另有 2 名船員檢測呈陰性，還有 2 人仍在等待檢測結果。
船上容易群聚感染並不是新鮮事，但本起事件最讓當局不解的原因，在於所有船員上船前，都曾在烏斯華雅市（ Ushuaia ）的旅館強制隔離 14 天，也都曾接受檢測確認都是陰性才上船出海。當地衛生部門表示，船員們在返港前 35 天完全沒有接觸陸地，而船上的補給物資也是從烏斯華雅港口送上船。
烏斯華亞地區醫院傳染病部門主管巴拉托爾（ Leandro Ballatore ）指出，還未看過潛伏期這麼長的紀錄，目前醫療團隊正在了解船員們的發病時序，試圖釐清感染源頭；是偽陰性、檢疫未真正落實、港口送上船的物資有問題，還是過程中出現防疫漏洞未被察覺，還在調查中。
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