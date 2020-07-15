真的不妙？日媒：東京擬把新冠疫情警示升至最高級

日本東京的新冠肺炎疫情反彈，已連續多天都單日新增逾百例確診，有日媒指出，東京政府打算上調疫情指標到最嚴重的「感染正在擴大」狀態。
根據《朝日新聞》等日媒報導，專家聲稱，東京從 9 日起連續 4 天的單日新增病例都超過 200 人，雖然13、14日連續 2 天少於 200 人，但未知感染途徑的人數比前 1 週多了 2 倍； 1 週內的單日平均確診病患數來到 173.7 人（ 7 日累計共 1216 人），甚至比緊急事態時期的最大值 167 人還多，恐將造成第 2 波疫情高峰。
由於疫情有失控的態勢，專家呼籲市民要更謹慎的落實防疫措施。日媒並引述消息指出，東京都政府正在討論要將新冠肺炎警戒標準調至最高的「感染正在擴大」等級，預計今天( 15 日)下午與專家討論後，由東京都知事小池百合子召開記者會說明。
截至發稿時間為止，日本的新冠肺炎累積確診人數為 22431 人，死亡人數則為 984 人。
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