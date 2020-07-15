中國暴雨持續　鄱陽湖及附近水域面積「近10年最大」

中國大陸南方多省連日遭暴雨襲擊，長江流域多處釀發洪災，數以百萬計的人無家可歸，面臨重大經濟損失。中國三大淡水湖之一、位於江西省北部的鄱陽湖，近日空拍照就被發現，其水域面積不斷擴大，已達到近 10 年之最。
綜合陸媒報導，受持續暴雨及長江上游水患影響，近日公布的衞星空拍圖及數據顯示， 8 日鄱陽湖主體及附近水域面積達 4206 平方公里，比本月 2 日時的面積擴大了約 352 平方公里； 14 日達到 4403 平方公里，又比 8 日的數據多了 197 平方公里。鄱陽縣多處堤防被大水漫過，五大支流入湖口濕地也大面積被淹。
中國大陸官媒《央視》以圖表分析指出，鄱陽湖、洞庭湖均位於長江幹流，對於削減洪峰、調節長江幹流流量、緩解上游洩洪壓力有非常關鍵的作用，也對湖區的水資源和生態保護影響重大。如果鄱陽湖水位繼續上升，將對長江下游的江淮、太湖流域造成重大危害，所以守住鄱陽湖，就等同守住長江下游城市的安全。
江西省水利廳網站 7 月 13 日晚間的信息顯示，鄱陽湖的各水文站全線超警，並且至少有 4 個水文站出現超過 1998 年歷史洪水水位。江西啟動防汛 Ⅰ 級應急響應，江西全省 5 萬多人投入堤防保衛戰，消防救援隊至少 3000 人參與救災工作。