中國暴雨持續　鄱陽湖及附近水域面積「近10年最大」

政治獻金預算都付給了網紅節目！您對這種新型態的政治文宣有什麼想法？

新時代新做法，政治人物上網紅節目是合理的置入性行銷。 如製作方有收錢，又是為了大選，那節目該清楚說明這是政治人物付費的宣傳內容。 沒意見、沒看法。