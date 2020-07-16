全球政商大咖推特驚傳被駭！拜登、比爾蓋茲、巴菲特受害

▲多位全球政商重量級人物都是此次推特遭駭的受害者。（圖／翻攝自推特）

知名社群媒體「推特」( Twitter ) 16 日驚傳重大資安危機，多位全球知名人士帳號遭駭，包含美前總統歐巴馬、特斯拉執行長馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茲等均受害，疑似與虛擬貨幣比特幣有關，推特已展開調查並搶救。綜合外媒報導，這次的駭客行動目標鎖定在全球各界知名人士，除了前述大咖外，還包含美前副總統拜登、股神巴菲特和亞馬遜執行長貝佐斯等，甚至蘋果公司、 Uber 等也在受害者名單中。他們的帳戶都發文聲稱，只要 30 分鐘內將比特幣轉帳匯款到指定網址，就能拿回 2 倍的錢，顯然是一樁與比特幣有關的竊密案，欲借這些帳號的公信力和廣大粉絲數，達到不法圖利的目的。幾乎所有被駭的帳戶都發出了內容相似的貼文，如「我要把所有比特幣回饋給社區，所有透過下方網址發送的比特幣將可收回 2 倍報酬」、「給 1000 ，就能拿回 2000 」、「限時 30 分鐘」等字樣。消息傳出後，推特股價 15 日盤後重挫，一度重挫近 4%。推特發言人表示，目前正在調查事件，稍後會再公布。有分析指出，本起事件不排除是駭客發現推特的嚴重漏洞，或是掌握了推特管理人帳戶的登入資料導致。有關貼文已被全數刪除，並已就此事展開調查、漏洞修補。