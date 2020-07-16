中國水患真不妙？印媒PO衛星照爆料：三峽大壩全力洩洪

中國南方自 6 月起就遭逢暴雨襲擊，釀成洪水、土石流等災情，且雨勢仍未有明顯緩解的跡象。有印度媒體聲稱，中方早在 6 月 24 日就開始進行三峽大壩的洩洪作業，衛星照片還在本月 9 日再度捕捉到三峽大壩閘門全開、全力洩洪的畫面。
《今日印度》顧問、印度退休空軍上校維納亞·巴特（ Vinayak Bhat ） 11 日在推特上釋出數張照片，其中倒數第 2 張可以看到，三峽大壩在 6 月 24 日疑似就已開始進行洩洪作業，而不是官方所說的 6 月 29 日。至於最後 1 張日期顯示為 7 月 9 日的照片，相較於 6 月 24 日的狀況，則顯示三峽大壩閘門全開、全力洩洪的驚人畫面。
中國官方先前曾宣稱，三峽大壩今年的「首次洩洪」是在 6 月 29 日上午，水庫下泄流量都控制在每秒 3.5 萬立方公尺的速度，開啟 2 至 3 個洩洪孔，聲稱有助於持續減輕中下游的防洪壓力。
《希望之聲》訪問著名三峽大壩問題專家、旅居德國的王維洛博士，他表示今年長江的洪水都是人爲的，全部由北京統一調度。報導另引述一線防汛人員金明（化名）的採訪內容，聲稱上級的宣傳部門曾發通知規定，不許談論水災的消息，但其實長江流域防汛形勢非常危急，甚至揭示 14 日當天洪峰經過武漢，即是三峽大壩超級洩洪導致。
除了洩洪，三峽大壩的安全性是否不足，也是近來的熱議話題，不過有關說法遭到中國工程人員反駁，如中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩就對《中國經濟週刊》指出，三峽壩體本身的安全性沒有任何問題，並提出 2 點佐證：第 1 ，大壩本身是按照能抵禦「萬年一遇」再加 10% 的超大洪水而設計，即使在洪峰流量高達 12.43 萬立方米/秒的沖擊下，大壩本身仍能安然無恙。第 2 ，三峽大壩是混凝土重力壩，是最結實的壩型，不僅不怕長期浸水，其抗壓能力反而會在 100 年內水越泡越結實。實測結果也表明，已經蓄水 17 年的三峽大壩，目前的混凝土抗壓能力已由當初設計的 25 兆帕，升至目前的 43 兆帕，遠遠超出了設計標準。混凝土重力壩不怕洪水漫頂，又有 23 個洩洪深孔和 22 個洩洪表孔，洩洪能力超強，就更不怕超大洪水的來襲。
三峽集團總工程師張曙光也表示，三峽大壩有完備的安全監測系統，與主體工程同步實施，共埋設了 1.2 萬多個儀器監測點，一旦有異常就會即刻報警，任何細小問題都不會錯過，「怎麽可能會出現谷歌照片上那麽誇張的變形」。