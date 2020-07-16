南海油田受威脅損失慘重　美國務卿：支持遭中國侵犯國家

蓬佩奧

蓬佩奧

蓬佩奧

蓬佩奧

▲半潛式鑽油平台「HAKURYU-5」。（圖／取自日本JDC官網）

▲南海已成美中新的角力場。（圖／美聯社／達志影像）

▲紅線為中國「九段線」的範圍；藍線為《聯合國海洋法公約》規範的專屬經濟區範圍；圓點為爭議島嶼。（圖／翻攝自Peace Palace Library）

美國國務卿（ Mike Pompeo ）週三（ 15 日）在國務院例行記者會上表示，美國將會利用所有可用資源，支持那些在南海被中國侵犯主權的國家。但龐皮歐強調，會透過多邊合法論壇解決爭端，在國際機構或是東南亞國協（ ASEAN ）地區盡透過法律政策，可能提供協助。上週提及，中國對東南亞、印度太平洋的自由開放構成威脅。美國首先根本上的意識到中國對印太構成各方面的挑戰，包括外交、經濟及軍事，而現在美國正採取行動總之了解到此威脅的人們組成一個全球聯盟。對於這個聯盟，在記者會上暗示事情正步上軌道，並宣布下週一將前往英國和丹麥展開。表示，他敢說中國對世界各地人民自由權利的威脅，將會是議程非常重要的部分。中國在南海快速擴張軍事勢力，影響周邊國家的經濟活動，《 BBC 》引述越南國家石油公司（ Petro Vietnam ）內部人士的消息，指由於在南海的油氣作業被迫停止，公司不得不向兩家公司：西班牙國家石油公司（ Repsol ）、阿布扎比穆巴達拉（ Mubadala Development Company ）支付至少共 10 億美元的賠償金。另外，越南和總部設在香港、於新加坡上市的來寶集團（ Noble Crop ）合作的海上鑽井平台也宣布停止作業，平台預計作業的地區落在中國劃定的「九段線」內，過去 18 年越南公司一直在此進行開採，然而近日中國不斷派出海巡船在地區航行。越南政府很可能需要向來寶集團支付至少上百萬美金的賠償。6 月中旬，所屬中國政府的調查船進入越南專屬經濟區（ EEZ ），最近距離越南海岸僅 200 海浬、距離富貴島（ Phú Quý ）僅 182 海浬，引起地區緊張。《 BBC》指出，美國、中國海軍近期在南海分別進行軍演，讓周邊國家進一步認知美中之間的戰略競爭，南海石油探鑽受到前所未有的政治干預。由於國際原油油價下跌，加上新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，全國許多石油和天然氣公司在今年的前 5 個月面臨嚴重財務損失，日前越南國家石油公司表示將認真考慮投資可再生能源，計畫目前規劃至 2035 年。川普政府已經向北京發出了嚴厲的警告，堅稱華盛頓可以對參與南海脅迫的中國官員、企業採取制裁。而中國認為，美國對南海的關注是帶有煽動麻煩和破壞該地區穩定的企圖。