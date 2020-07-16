不看好世衛赴中國調查病毒起源　蓬佩奧：恐幫忙徹底洗白

世界衞生組織( WHO )本月初派專家遠赴中國，欲調查新冠肺炎病毒的起源，但此舉不被美國看好，國務卿蓬佩奧 15 日甚至還對此大潑冷水，聲稱這將會是個「完全掩飾真相的調查」。
根據《路透社》報導，世衛組織在 7 月初派遣團隊前往中國調查疫情始末，但蓬佩奧認為，中共是個不會公開真實疫情資訊的政權，而新冠疫情至今已導致逾 10 萬名美國人死亡，現在卻允許世衛前去查訪，認為本次的調查將是「完全徹底洗白、粉飾太平」的結果。
蓬佩奧並稱，他也希望自己的看法是錯的，世衛真的能在當地執行徹底、深入的調查，但實際上就是「我見識到中共如何處理這來自武漢的病毒，他們就是拒絕（披露資料）。」
蓬佩奧也指控，北京不但拒絕疫情資訊透明，甚至還毀滅樣本、拘禁有意談論疫情的醫生和記者，不讓他們做應當向全世界做的事情，包括透明、開放、溝通和合作。
截至發稿時間為止，全球已有 13512693 人確診新冠肺炎、 583359 人死於此疫症，其中光美國的染疫人數就多達 3495536 人、 137758 人死亡，已連續幾個月久居全球第一大疫區，且疫情重創美國經濟不說，還在各州試圖重新開放後再次反彈；包含美國總統川普、國務卿蓬佩奧在內，都接連譴責北京掩蓋疫情真相，導致各國猝不及防而造成今日的嚴重後果。
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