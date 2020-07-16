紐時轉移部分香港業務　華爾街日報：外媒考慮必要時離港

中國中央、香港政府推行《港區國安法》（港版國安法），引起外界擔憂新聞自由恐湊到影響。美國《華爾街日報》（ The Wall Street Journal ）今日（ 16 ）形容香港曾為西方媒體報導亞洲消息樞紐，然而國安法促使新聞機構重新審視香港能否庇護這些記者。
《紐約時報》週二（ 14 日）宣布，由於由於不穩定的局勢，將計畫讓編輯團隊有地域上的多元性，預計將在明年會把香港辦公室的數碼新聞記者——約佔整個香港團隊三分之一的人數——轉移至韓國首爾。《紐約時報》指出，員工們在取得工作簽證上面臨挑戰，該社的資深中國記者儲百亮（ Chris Buckley ）上周不獲香港政府續期工作簽證，而港府方面未提供原因。
《紐約時報》表示，儲百亮不是《紐約時報》唯一一位在取得工作簽證上受阻的記者，這種情況在中國相當常見，但在香港卻是鮮少遇到的問題，該社認為隨著中國的控制收緊，香港新聞自由將進入新時代。美國有線新聞網絡《 CNN 》及《彭博社》（ Bloomberg ）、《日本經濟新聞》（ Nikkei ）表示，還有將亞洲總部設在香港的新聞機《金融時報》、《法新社》，等都對國安法感到擔憂，但尚未有撤出計劃。
作為最具影響力的媒體之一，《紐約時報》的舉動嚴重打擊香港作為亞洲新聞中心的地位。《華爾街日報》則在今日（ 16 ）引述知情人士透露，包括《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在內的其他新聞機構在國安法實施後，已開始考慮必要時將員工調往其他辦事處。
《華爾街日報》引述知情人士消息稱，其他全球性新聞機構也在考慮採取和《紐約時報》類似的行動，有些機構正研擬應變計劃，以便必要時遷往亞洲區其他地方。發言人瓊斯（ Dow Jones ）表示，《華爾街日報》曾承諾致力於講述該地區的商業市場影響力、經濟力量，和對世界的影響，這個意願仍堅定不移。