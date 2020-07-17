美國政府考慮禁止中共黨員入境　中國官媒：要斷交了？

美國《紐約時報》 15 日引述消息，川普政府正在跟據 2017 年針對 7 個伊斯蘭國家的禁令基礎，草擬一份總統公告，計畫全面禁止中國共產黨黨員，及其家人入境美國，報導估計至少涉及 2.7 億人。今日（ 17 日），《路透社》引述知情人士，稱此舉將為惡化已經處於緊張的中美關係。
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）並未正面證實禁令，但表示在總統的指導下，正在思考如何反擊中共。白宮新聞秘書麥肯尼（ Kayleigh McEnany ）則表示，政府目前保留所有針對中國可能的選項。
《路透社》引述匿名人士消息，總統公告目前仍處於早期階段，還未交至總統川普手上，但資深官員已經開始考慮此提案。多個部門的美國官員也參與討論，其中包括討論是否禁止共產黨員的子女進入美國大學。
外界推測，川普可能像 2017 年對伊斯蘭國家的禁令相同，依移民法的基礎實施；另一個推測則是川普有權對特定個人、或群組做出例外。消息人士指，最大的困難是美國沒有完整的共產黨員名單。
《路透社》指出，討論這項全面禁令顯示川普的幕僚計劃長遠，這次總統大選的主題將會聚焦在對中政策。川普和民主黨的候選人拜登（ Joe Biden ）兩人曾就對中立場強硬上互相競爭。
最先報導的《紐約時報》分析，禁止數以億計的中國人入境，將會是華盛頓在這場新冷戰中最強硬的舉動之一。如果禁令實施，可能會招致共產黨報復到中國旅行的美國人，不僅是涉及外交官，還有企業高層，有可能損及美國在中國的利益。
中國官媒《環球時報》今日（ 17 ）發表社評，引述中國外交部發言人華春瑩在 16 日的回應，指若《紐時》的報導屬實，那只能讓人感到美方「非常可悲」，美國給世界留下了各種威脅制裁的印象。面對美國鷹派進攻，的強調中國要做好底線準備，若衝突升級，任何狀況都有可能出現。《鳳凰網》則以外媒估計的 2.7 億黨員推測，美國若實施將耗費大量人力物力，且光是 2018 年的數據就顯示每年約 300 萬中國人入境美國，直言「這是要跟中國斷交的節奏？」甚至比斷交更嚴重。