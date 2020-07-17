中國半壁江山泡水卻接近神隱　專家：習出現「決策疲勞」

中國今年較早入汛，加上降雨量至 7 月 4 日統計，有地區降雨量已較常年同期多約 5 成至 1 倍以上，導致南方各省飽受洪澇之苦。中國國家主席習近平 12 日表示，「防汛形勢十分嚴峻」，並要求黨政機關認真做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災「致貧返貧」。有外國媒體指認為，我中國官媒對洪水災情報導較少，而習面對疫情、中美關係等問題，似乎已經出現「決策疲勞」的狀態。
《美國之音》引述紐約城市大學政治學教授夏明的分析，中共前領導人，包括江澤民、胡錦濤、溫家寶都曾前往水災災區視察，然而習近平目前還沒有露面。對於高層沒有前往視察，夏明表示， 40 年來中國政府基本上順風順水，然而過去五年很多事情接連爆發，習近平恰好沒有這個能力，沒有能力逃過中等收入陷阱。
夏明補充，中國內外面臨的危機，有的是結構性的，習近平做和不做都要爆發，例如，人口老化、環境污染，可耕地縮小等，而他和這代中國領導人畢竟缺乏管理發達和復雜社會的精細能力，洪水面前「無所作為」，某種程度上也是「癱瘓和恐懼」的表象。
中國官媒自南方進入汛期以來，長期有相關報導，聚焦解放軍致力協助受災戶等正面消息。《自由亞洲》 指出，本月 6 日至7 日國務院總理李克強曾到貴州調研「考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況」提及「防汛救災」，傳遞政府積極救災的訊息，然而官媒卻極少報導。不過中國政府網、貴州銅仁市人民政府網上，可見李克強前往視察的相關消息。