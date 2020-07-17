會中文有加分？美FBI「2招募條件」曝光　台人嗨翻：想投

▲ FBI 招募公告提到要徵求具備「中文溝通能力」的美國公民。（圖／翻攝自推特 @FBIJobs ）

隨著中美兩國關係逐漸惡化，再加上疫情影響，不少住在美國的中國人就紛紛決定回到祖國的懷抱。不過近日美國聯邦調查局（ FBI ）卻特別以簡體中文發文，在推特上公開「2條件」，大力徵求具有中文溝通能力的美國公民，讓不少網友就推測「該不會是調查中國的業務量變大，忙不過來」，意外掀起討論。近日美國聯邦調查局（ FBI ）官方招募的推特帳號突然以簡體中文來招募美國公民，並寫下「您是會讀、寫和說外國語的美國公民嗎？您願意與他人分享您的文化專長嗎？您的語言和文化專長對聯邦調查局的任務至關重要」，希望有以中文為溝通能力的人加入成為「合約翻譯員」。時逢中美兩國緊張關頭，就有網友推測此番招募舉動，目的在找來能夠協助審查中國資訊的助手，不少網友就跳出來表示「這應該要找台灣人來」、「發包給台灣人好了，能繁簡中英對照」、「好想投！出去可以炫耀自己是 FBI 了」、「請開放台灣人打工」、「找台灣人卡安全啦」、「已投，等著看結果」。另外，也有網友好奇「這樣不會找來一堆五毛嗎」、「這身家調查一定很嚴格吧」、「這應該是要做臥底的」。關於中美關係，儘管中美兩國今年初才剛談定第 1 階段的貿易協定，但美國總統川普日前表示「協議才剛簽完，墨水都還沒乾，他們（中方）就用瘟疫攻擊我們」，目前第 2 階段的貿易談判也正僵持著，並無進展。（編輯：楊智傑）