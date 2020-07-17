川普若當選將背棄台灣？他曝「幕後狠角色」打臉專家說法

▲美國民主黨總統參選人拜登 。（圖／翻攝自 KHQA ）

▲（圖／翻攝吳嘉隆臉書）

美國總統大選將在11月初舉行，共和黨籍的現任美國總統川普目前民調落後對手民主黨候選人拜登。此次大選，對中國大陸政策也成為美國選民關注的焦點。另外也有美國專欄作家認為，川普若當選第二任可能會出賣盟友台灣。對此，經濟學家吳嘉隆也揭開「幕後狠角色」，並打臉這個論點。美國《華盛頓郵報》專欄作家吉蒂斯（Frida Ghitis）日前撰文表示，台灣可能無法在川普的第二任期下生存。川普對捍衛台灣這個盟友看來興趣缺缺，她並警告，「台灣可能像敘利亞庫德族，成為川普下個背棄的對象」。針對此論點，經濟學家吳嘉隆則打臉，「美國國務卿沒有辦法出賣台灣，因為要看美國總統，而美國總統也沒有辦法出賣台灣，因為最後拍板的人是美國國會」。吳嘉隆解釋，美國國會通過許多對台灣有利的方案，根據美國憲法，這些法案是國內法，總統要執行。所以自從1979年的「台灣關係法」以來，美國對台灣的保護都是透過美國國會的立法來進行的，而美國國會當然是綜合兩大黨派的看法，來界定美國的國家利益。他也以近期美國國會陸續通過保護香港及維吾爾人權法案為例，強調「不管川普喜不喜歡，他都只能簽署與執行」，因此「美國國會才是狠角色」。然而從美國的國家利益角度來解析，吳嘉隆認為，「美國實質控制台灣，既可牽制日本，也可牽制中國，地球表面上還沒有第二張牌可以提供美國這麼重大的地緣政治價值，連以色列都沒辦法。更何況，台灣佔據第一島鏈的核心地位，而防守第一島鏈正是美國的國家利益」。（編輯：潘毅）