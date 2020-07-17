「退黨」登熱搜！川普出新招　陸網「詭異反應」台人看傻

中美關係持續惡化，川普此時卻祭出反制措施！根據《紐約時報》昨（ 16 ）日報導，美國總統川普正在擬定全面禁止中國共產黨黨員及家屬入境相關政策，甚至能取消已在美國者的簽證並將其驅逐出境，此舉預計將加劇兩國之間的緊張關係，同時以簡體中文搜尋的「退黨」也在昨日瞬間登上熱搜關鍵字，引起網友熱議。

根據《紐約時報》報導，這項總統公告仍在草案程序中，該公告除了能授權美國政府將待在美國的中共黨員及其家屬的簽證撤銷，川普政府更希望可以複製對穆斯林國家發布旅遊禁令的模式，禁止共產黨黨員及家屬到美國旅遊，而在該篇報導發布後，當日 Google 關鍵字搜尋「退黨」的數量暴增，其中搜尋「如何退黨」增加 150 %、「退黨流程」則飆升了 120 %。

▲美國擬禁共產黨員入境後，關鍵字「退黨」瞬間成為熱搜。（圖／翻攝自 Google Trends ）

不過相較於海外的中共黨員連忙搜尋退黨事宜，該篇報導在中國微博卻意外地獲得好評。根據《人民日報》旗下微博所引述文章，中方將這個措施稱為「挑釁行動」，但中國網友卻是大力支持美方的舉動，宣稱「這樣國內腐敗的高官及家屬都不能攜款移民了，間接為中國的反腐敗做出了巨大的貢獻」、「威懾力遠超中紀委」、「求你們趕緊安排上」。

事實上，《環球日報》的胡錫進就指出中共目前有 9300 萬黨員，若加上

配偶、孩子與父母

，加起來至少有 3 億人，美國若真採取這樣的政策「必定會遭到報應」。而消息傳到台灣，也有不少網友傻眼回應「中國玻璃心難得沒碎」、「氣貪腐比氣美國重要」、「耿爽這下真的尷尬了」。（編輯：楊智傑）