關島24日起解禁低風險地區　台灣旅客短期入境免隔離

因應新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，關島總督葛雷諾（ Lou Leon Guerrero ）於 3 月 16 日簽署行政命令，從 4 月起限制，任何來自通報新型冠狀病毒確診案例居留一週以上之旅客，入境關島時若無未感染證明，將被強制隔離 14 天。
今日（ 17 日）總督葛雷諾宣布從下週一（ 20 日）午夜開始進入第 3 級準備狀態（ PCOR3 ），新的隔離措施將從下週五（ 24 日）開始實施。關島觀光局指出，自低風險國家、地區入境的旅客，只要在關島預計停留 5 天 4 夜以內，即不需要隔離，台灣也其中納入低風險名單之一。
據當地新聞報導，關島醫師諮詢小組負責人卡布雷拉（ Felix Cabrera ）就當前公共衛生緊急狀況（目前延長至 8 月 29 日）進行新的檢疫方案，未來幾天內將會列出低風險地區；如果從非低風險地區入境，但擁有 5 天內接受病毒篩檢陰性的報告，則可進行居家隔離。
新政策也將允許經濟活動重啟、重新開放學校，社交聚會人數上限從 25 人上調至 50 人。
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