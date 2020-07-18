泰國學生連署廢除跪拜禮　為什麼要跪？習俗一次看

▲跪拜禮是泰國人對於長者和信仰的禮貌，是所有拜禮中最高的禮節。（圖／翻攝自推特）

德國Sat1電視台晨間節目「Frühstücksfernsehen」曾經嘲諷泰國王妃向國王表達尊敬之意的跪拜禮像「海豹」。（圖／達志影像）

你知道泰國學校直到現在都要對師長進行跪在地上的跪拜禮嗎？根據泰國當地媒體，博丁第一中學（Bodindecha (Sing Singhaseni) School）在推特上以#廢除跪拜為號召，希望能獲得網友支持，好讓校方能夠廢除跪拜儀式。跪拜禮是泰國人對於長者和信仰的禮貌，是所有拜禮中最高的禮節。跪拜姿勢上面對不同長輩，諸如師長、父母或是皇室的跪拜禮節都有不同之處。跪拜師長時，不光是雙膝蓋著地，兩肘和頭著地，即所謂「五體投地」。下跪時，男女都要疊腿側坐，然後兩手掌合十舉至臉前，兩拇指靠近鼻尖。下拜時，兩肘、兩手掌、前額都著地，而後兩手仍保持原合十狀。拜後，身子直起，兩手合十不變。起立，兩手自然放下，跪拜結束。而由於泰國民間對禮俗是有敬意的，德國Sat1電視台晨間節目「Frühstücksfernsehen」曾經嘲諷泰國王妃向國王表達尊敬之意的跪拜禮像「海豹」。該節目內容被大批憤怒的泰國網友湧入節目的社群平台，並且標籤#尊重泰國，泰國大使同時向德國發表公開信斥責節目，形容這是對泰德友好關係的「嚴重傷害」。後來該電視台出面向泰國網友表達歉意，才平息怒火。不過現在學生團體公開上繳請願書，表達被迫向人跪拜的行為，使得部份師長濫用，甚至不讓學生抬頭，要學生跪到他們滿意為止，讓學生們無法接受。該請願書的六項請求如下：第1，行跪拜禮時學生須趴臥在地，身體會大範圍接觸滿佈細菌和灰塵的地面，時值新冠肺炎疾病疫情期間，此動作並不安全。第2，當空間有限時，不方便行跪拜禮，尤其是對穿著裙裝的女學生而言。第3，除了跪拜禮，尚有其他方式可以表達尊敬，也不會讓學生感到壓迫。第4，跪拜姿勢對學生來說不是一種人性化的行為。第5，朱拉隆功國王時期就已經廢除跪拜傳統。最後，跪拜禮並非如校方所稱為固有慣例，事實上，學校是從2013年才開始採用該行禮方式。而由於泰國是注重禮節的國家，學生團體更強調他們不是反對展現對師長的敬意，而是反對非人性化的行為。該連署已得到學生和校友超過千多名的加入，持續推行中。