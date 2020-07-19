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微微一笑很傾城　她被譽為越南國民初戀

四方報/綜合報導-2020-07-19 07:00:00
▲洪杏的發文數和追蹤者都很少，僅2位數，但官方帳號追蹤者已有7.1萬，相當驚人。（圖／翻攝自IG）
與典型越南美女一樣，洪杏（Hồng Hạnh）有著瓜子臉和好膚質，身材纖瘦，由於外型氣質俱佳，被媒體封為「國民初戀」，和一般男生心目中學生時代的理想女友類似。

 （圖／翻攝自IG）
雖然還在念高中，但因為外貌亮眼，不少化妝品開始找她代言，因而時常能在社群平台上看到她和網友熱烈的互動。且該組照片在台灣PTT討論區曾廣為流傳，讓網友們十分關注。而洪杏的發文數和追蹤者都很少，僅2位數，但官方帳號追蹤者已有7.1萬，相當驚人。

 （圖／翻攝自IG）
 （圖／翻攝自IG）
 

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