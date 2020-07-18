「戰狼」耿爽去聯合國接班人昨亮相　北京外交走向引關注

中國大陸外交部前發言人耿爽，因其姓名梗和發言風格，過去在兩岸議題的討論上有不少的熱度。耿爽在上個月 5 日離開發言人一職，轉派聯合國( UN )擔任中國常駐副代表，他的「接班人」於昨天( 17 日)首次亮相，其外表和氣質也引起大陸網友熱議。綜合陸媒報導， 17 日的例行記者會中，中國外交部現任發言人之一、新聞司司長華春瑩正式對外介紹汪文斌，在介紹汪文斌的簡歷時提到，汪從事外交工作已經 27 年，曾在外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳以及中國駐塞內加爾、喀麥隆和模里西斯使領館工作。他於 2017 年至 2020 年期間任中國駐突尼斯大使，有著豐富的外交工作經驗和良好的溝通能力，現正式加入外交部發言人行列，期許自己能向大家「及時、準確地介紹中國的外交政策和外交理念，增進中外人民之間的相互了解和友誼。」中國外交部公開資料顯示，汪文斌於 1971 年 4 月生於安徽， 1993 年大學畢業後進入中國外交部工作，曾任外交部新聞司科員，駐塞內加爾、喀麥隆等地大使館職員，之後調到中國外交部政策研究室工作； 2006年 任駐模里西斯大使館政務參贊， 2010 年任外交部政策規劃司參贊， 2013 年轉調為外交部政策規劃司副司長， 2017 年起成為駐突尼西亞大使。現年 49 歲的汪文斌，頭上已有不少白髮，氣質也相對穩重，對比今年 2 月上任的另一位發言人趙立堅，似乎存在著不小的差異。許多中國大陸的網友紛紛在微博上稱讚汪文斌：「溫文儒雅」、「氣質佳，拿捏的死死的有威嚴」、「外交天團顏值都好高」、「沉穩幹練，履歷豐富的資深外交官」；還有人說「儒雅中透露着殺氣」、「别看他長得儒雅，嘴皮子肯定厲害」。雖然汪文斌在亮相記者會上表示自己「作為外交部發言人，還是新人」，有很多要學習的地方，但有陸媒聲稱，像汪文斌這樣擁有豐富駐外經驗、長期從事外交政策規劃工作的資深外交官，調任為發言人的情況不太多見。檯面上只是換了位發言人，但在諸多國際大環境的影饗因素下，外界分析是否與北京欲改變「戰狼風格」有關，對中國未來的外交走向投以更多關注。