中國5G資安再掀爭議　「支付寶」等程式遭德情報機構點名

近年有關中國 5G 發展、資訊安全漏洞等爭議，在歐美地區越發受到重視，中企華為因此遭美國封殺，接連被多國拒於 5G 開發的大門外。
近日有德媒報導稱，德國內政部聯邦憲法保護局（ BfV ）和不少地區數據保護官員都發出警告，在年度報告中對「間諜活動，網絡攻擊和其他威脅安全或秘密服務的活動」進行評估，點出 5G 網絡的擴大與間諜活動之間可能的關聯，並聲稱中國企業騰訊（微信支付）與阿里巴巴（支付寶）在德國推出了行動支付服務，但其數據服務位於中國，難保不會被官方存取利用。
由於數位化時代來臨，相關科技的發展被更廣泛的運用，德國也有越來越多店家引進行動支付，無形中也帶進用戶個資洩漏的危機。德國漢堡的數據保護官員卡斯伯（ Johannes Caspar ）表示，支付寶與微信支付等中國的app服務供應商是國營企業，沒有抵擋國家情報單位與安全部門存取其數據的防火牆，按規定難以拒絕政府有關資料提交的要求，因而對隱私構成重大威脅。
卡斯伯並強調，此類外國 app 在德國應嚴守當地的數據保護規定，如《通用數據保護條例》（ GDPR ）等，但到目前為止，有關審查仍不夠充分，呼籲應先盡量避免安裝、使用中國的付款程式。
德國內政部部長霍斯特·傑霍夫 （ Horst Seehofer ）則表示，有關網路、 5G 建設，德國正處於關鍵決策點上，勢必得對是否讓華為參與德國建設做出結論，也必須考慮如何保護自身安全。