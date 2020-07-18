憂國安法影響自由　多間美加VPN公司關閉香港伺服器

「港版國安法」推行後，由於爭議太多、法條定義模糊不清，陸續有不少國際間的網路科技大廠，如臉書、 Google 等表明，暫時拒絕香港政府索取用戶資料的請求。有外媒報導稱，國外有多間提供虛擬私人網絡（ VPN ）的服務公司，出於對國安法的擔憂，也已經或正在考慮關閉在香港的伺服器。
根據美國財經新聞頻道《 CNBC 》報導，根據新的國安法令，分裂或顛覆國家罪名成立的人除了有被判處無期徒刑的危險外，並允許執法人員在沒有搜索令的情況下對電子設備進行搜檢，許多科技公司對法條的規定感到擔憂，特別是裡頭包含一些賦予當局監管網上內容、要求科技平台和網絡服務提供商刪除違法內容的規定。
對審查制度的恐懼也蔓延到 VPN 供應商，總部位於美國的「 IPVanish 」 15 日表示，為了保障香港用戶的自由，已關閉在港的 VPN 伺服器並暫停營運，並稱：「香港一度是網絡自由的堡壘，現在受到與中國相同程度的互聯網限制，很不幸地我們需要將香港及中國視為一體」。
總部位於美國科羅拉多州的 Private Internet Access 也表態，認為港版國安法危害到用戶和香港居民的隱私，已於 14 日關閉香港伺服器。總部位於加拿大多倫多的 TunnelBear 也做出相同的決定，批評國安法引發廣泛憂慮、損害香港的言論自由，也將關閉在港伺服器。
不過目前仍有 VPN 公司對香港的前景表示樂觀，如總部位於瑞士的 ProtonVPN 就稱，仍會保留服務，因為有信心能確保伺服器安全，同時也繼續為香港而戰，只是不會記錄用戶活動，也不會在其任何服務器上儲存個人身份信息，以確保用戶隱私。英屬維爾京群島公司Surfshark 則回覆《 CNBC 》，稱公司的 VPN 伺服器未儲存任何用戶資料，因此除非當局要求開始記錄用戶活動，否則暫時不會關閉在港的伺服器。
VPN 是種常用於連接中、大型企業或團體與團體間的私人網路的通訊方法，允許使用者透過公用網路安全地瀏覽和存取個人資料，透過加密資料來保護使用者的紀錄，如位置、IP 位址和線上活動等。在中國由於當局對境內對海外網路的限制及封鎖，故以 VPN 連接外國網路的翻牆方法也相當盛行。