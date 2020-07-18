德版「藍波」奪4警配槍躲叢林5天！動員逾2500人終擒獲

德國 1 名 31 歲的男子勞許（ Yves Rausch ），上週日單槍匹馬奪走 4 名員警配槍後，在當地造成轟動與治安危機，事發後他火速躲進熟悉的叢林躲藏近 5 天，才被當局動員的 2500 多名人力加直升機找到，猶如電影般誇張的情節，也讓他被德國媒體起了「藍波」的綽號。
根據《 BBC 》等外媒報導，本月 12 日，警方獲報奧佩瑙（ Oppenau ）附近的森林有可疑男子攜帶危險物品出沒，但在警方前去探查時，勞許卻與其發生爭執，並奪走 4 名警察的配槍，躲藏到森林裡，由於勞許對森林的環境非常熟悉，當局共計出動了 2530 名人員，包含警員、精銳部隊、林務員，還有直升機、警犬等前往搜索，找遍森林中所有廢棄的建築物、洞穴和可能藏身的地點，卻一無所獲。
擁有武裝火力的犯罪份子在當地潛逃，引發居民恐慌，也讓警方感受到莫大的壓力。直到當地時間 17 日，藉著郵政人員提供的情報，才終於發現他的躲藏點，當時勞許把奪來的 4 把手槍擺放身前，並在逮捕行動中受到輕傷。
報導指出，勞許在德國的奧佩瑙地區生活多年，由於不習慣一般人的生活模式，選擇到當地的森林定居，想靠著自己種植蔬菜、刻製小木偶販售維生。儘管喜歡大自然，但勞許卻有著長時間的犯罪紀錄，10 年曾因用十字弓傷人而被判刑 3 年，並有藏匿武器、兒童色情物品等前科， 15 歲時就曾因在建築物上篡改了有「猶太人離開」的標語後，被控以煽動人民的罪名。
雖然勞許犯行累累，但在母親和密友眼中，勞許應該是在服刑期間於獄中經歷了什麼可怕的事，擔心自己會再次被逮捕，才會有一連串激烈脫序的拒捕反應，部分鄰居也認為勞許只是「安靜了點」，並沒有太大的危險性。勞許「以一敵多」的行為在德國網絡上掀起討論，不少德國網友質疑，勞許說不定有過特種部隊的背景或訓練，才能引起這麼大的騷動，也讓他獲得了「德國藍波」、「叢林藍波」等綽號。