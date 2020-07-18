全球新確診100小時就破100萬！印度成第3「百萬病例國」

台灣的新冠肺炎疫情到目前為止，除部分境外移入的病例外，大致狀況相對穩定，但仍然不能掉以輕心。根據約翰霍普金斯大學即時統計，截至台灣時間 18 日上午 11 點，全球的確診數已超過 1400 萬人，累計至少 14049207 人染病、其中 601494 人死亡；新增百萬例的速度也從疫情初爆發時的 3 個月縮短為 4 天，相當驚人。
根據《路透社》等外媒報導，今年 1 月初中國疫情爆發後，全球花了 3 個月的時間才達到 100 萬例，當時疫情似乎還未失控，但才短短半年，從 7 月 13 日的 1300 萬例到 17 日的 1400 萬例，僅用了 4 天的時間，顯示病毒傳播速度之驚人。
報導並引述世界衛生組織( WHO )的數據，指出目前全球的新冠病例數，比全球嚴重流感疾病的每年記錄數還要多上 3 倍。根據官方統計顯示，新冠肺炎疫情在美洲擴散的最快，佔全世界感染和死亡人數的一半以上。美國的確診總數已衝破 360 萬，而在巴西，包含總統巴索納羅（ Jair Bolsonaro ）在內，已有超過 200 萬人感染。
印度是另外 1 個令人擔心的國家，除了成為繼美國和巴西後，全球第 3 個破百萬病例的國家以外，在過去 1 週裡，印度每天平均都有近 3 萬例的新增確診；截至發稿時間為止，該國已有 1003832 人染病、 25602 人死亡。
《今日印度》聲稱，德里曾經是印度受疫情影響最嚴重的城市之一，現在疫情已有所趨緩，但病毒蔓延至大城市之外，印度中央政府已要求阿薩姆省（ Assam ）、比哈省（ Bihar ）、奧迪薩省（ Odisha ）繃緊神經控制疫情；但由於印度多地近日也遭受暴雨和洪水襲擊，無形中也增添了防疫工作的難度。
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