疫情封鎖後首度重聚　歐盟領袖喬不定振興案

（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟各國領袖今天在布魯塞爾召開高峰會，為5個月來首度面對面聚首，但在大規模疫情紓困振興方案談判未有進展後，於午夜前返回飯店休息，準備隔天繼續磋商。法新社報導，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，歐洲深陷二次大戰以來最嚴重衰退，歐盟27國領袖今天齊戴口罩集會，設法就7500億歐元（約新台幣25兆元）的振興經濟方案取得共識。但爭論12個小時後沒有結果，荷蘭堅持設定嚴格的紓困條件，不願讓所謂公共支出太不嚴謹的國家輕易取得振興基金，例如西班牙或義大利。荷蘭的立場獲得奧地利、瑞典及丹麥支持，這些國家被稱為「節儉4國」。德國總理梅克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）支持提供貸款和補助的方案，協助受到疫情重創的歐盟會員國振興經濟。梅克爾一抵達高峰會就預警，各國領袖意見不一，歧見「非常大」；馬克宏則形容這是「關鍵時刻」。路透社報導，他們除了商議振興方案，還得討論2021年到2027年1兆740億歐元的歐盟預算案。多名外交官員表示，27國領袖對於振興方案整體規模仍無共識，分歧點在於復甦基金的補助和應償貸款，以及法規附帶條件。但一名歐盟官員說，主要障礙是取得紓困的審查程序。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的要求是，若有會員國未履行經濟改革承諾，其他國家可要求停止支付基金。27國領袖預定明天上午11時（台北時間18日下午5時）再度集會，但外交官員愈來愈不看好他們能在本週末達成協議。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090718