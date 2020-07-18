返校復課成選戰熱點 拜登抨擊川普計畫

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）篤定代表民主黨角逐白宮寶座的拜登（Joe Biden）今天抨擊總統川普打算在疫情期間重啟校園的計畫，表示可能還需要再投入數百億美元，才能讓學子在安全情況下返校復課。路透社報導，拜登競選陣營公布的計畫分為5大部分，主張唯有在採取更多措施來遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，並讓學校做好防範措施的情況下，才能在暑假過後讓學生重返校園。拜登陣營表示，上述措施可能需要高達340億美元的聯邦資金，來協助學區為維持社交距離、添購防護裝備、消毒和升級網路頻寬等措施，所需費用會比民主黨先前所主張金額還要更高。拜登陣營在計畫裡寫道：「學校正面臨空前挑戰，而川普總統讓事情雪上加霜。」川普陣營發言人法納索（Ken Farnaso）反擊表示，以拜登為首的民主黨人啥也沒做，「就只會製造恐慌，並要求學校及辦公室繼續無限期關閉」。由於川普和拜登都想博得家長青睞，重啟學校議題正迅速成為11月3日總統大選熱門話題。美國各級學校因疫情停課後，家長們苦於在工作與家庭間尋求平衡。川普一直推動要學校在秋季重新開放，讓家長得以重返工作崗位，復甦經濟。根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，全美迄今有364萬1417人染疫，13萬9175人病故。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1090718