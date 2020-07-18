這也要賺！孟加拉醫院老闆造假新冠報告　詐財逾千萬台幣

新冠肺炎疫情在世界各地已造成逾 1400 萬人感染，美洲多國疫情嚴峻，印度也成為全球第 3 個確診超過百萬的國家，何時才能控制住疫情沒人說得準，但還是有人藉此機會謀取不當的財務利潤，大發災難財。
根據美國《 CNN 》報導，孟加拉 1 間醫院的老闆沙西德（ Mohammad Shahed ），近日因涉嫌詐欺而鋃鐺入獄，理由是造假了數千份新冠肺炎的陰性檢測報告，共謀取了約 35 萬美金(折合台幣約 1050 萬)的暴利。
孟加拉精銳部隊「快速行動營 （ Rapid Action Battalion ）」發言人比拉（ Ashique Billah ）指出，沙希德在承諾政府會提供新冠肺炎患者免費治療後，卻還繼續向病人收取診療費及證明文件費用；不但如此，沙西德還被指控偽造了至少 6500 份篩檢結果。事跡敗露後，沙希德躲避追捕長達 9 天，最後才在 15 日企圖渡河逃到印度時被逮。
報導並指出，南亞是目前全球的新冠肺炎疫情新震央，印度、巴基斯坦的病毒擴散狀況都令人憂心，而孟加拉作為最貧困的國家之一，疫情大流行對它的經濟造成嚴重的破壞。以服裝生產為收入大宗的孟加拉， 4 月至今已被許多倚賴孟加拉廉價勞動力生產的國際品牌服飾取消訂單，價值估計達 31.7 億美元，一半以上的成衣工人被解雇。
雖然孟加拉已在 6 月 1 日「有限度的重新開放」，希望能快速恢復經濟，但公衛部門每天仍會獲報數千起的新增病例。專家擔心，由於孟國政府的檢測能量嚴重不足，平均每天只能有 1 萬 3 千至 1 萬 7 千的人受檢，但該國的人口卻超過 1.68 億，加上近期醫療醜聞一再爆發，可能會打擊人民信心，導致他們放棄受檢或治療。
截至發稿時間為止，孟加拉的新冠肺炎累積確診人數為 199357 人、 2547 人因此死亡。由於該國檢測量能和醫療公衛水平低落，外界普遍認為真實情況應遠比統計數字嚴重。
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