超市直播偷吃生魚片！日網紅「做效果」遭逮：還驗出確診

新冠肺炎疫情在日本又有出現新一波高峰，光是東京都昨（17）日就新增 165 例確診者。然而在疫情嚴峻之時，卻仍有人不當一回事，日本網紅原田將大， 11 日在超市直播偷吃生魚片，做出誇張行徑的他被警方逮捕，更在事後被檢測出陽性反應確診。
綜合日媒報導，原田將大 11 日在愛知縣一間超市進行直播，不但沒有戴口罩，還一直咳嗽。他也走到販售生魚片的區域，當場撕開保鮮膜抓起生魚片起來吃下「做效果」。雖然他事後拿著空盒子到櫃檯結帳，但店家不買單，認為他沒有結帳就食用店內生魚片屬於偷竊行為，因此報警處理。
沒想到原田將大被逮捕後，卻被檢測出新冠肺炎陽性。他在被捕前到過東京、千葉以及山口縣等地，其中山口縣17日新增的確診者中，有兩人曾和原田將大有見面接觸吃飯聊天。
事實上，原田將大過去早已是問題人物，曾多次以誇張脫序的舉動吸引眼球，甚至擅闖過其他網紅的家，名聲極臭。這次他再度無視防疫規定，故意害他人染疫，也再度掀起社會輿論批評。（編輯：潘毅）
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