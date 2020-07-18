兇手找到了！科技富豪慘遭「電鋸分屍」　案情曝光網嘆息

▲當地警方逮補哈斯皮爾，以二級謀殺起訴，認為他就是殺害薩拉赫的兇嫌。（圖／翻攝自《每日郵報》）

美國紐約日前發生一起駭人聽聞的兇殺案，孟加拉籍的科技富豪薩拉赫（Fahim Saleh）在自家豪宅遭人用電鋸分屍，不僅身首異處而且屍體慘被大卸八塊。今（18）日當地警方逮補兇嫌哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil），而哈斯皮爾正是薩拉赫的個人助理，對自己老闆如此痛下殺手，案情曝光震驚各界。薩拉赫是奈及利亞摩托車叫車 APP 「Gokada」的創辦人，白手起家的他早在高中時期便開始在網路創業，今年 33 歲卻已在 IT 界擁有豐富履歷，今年更成立風險投資公司進一步延伸個人企業觸角。想不到就在前途一片看好時，年紀輕輕的薩拉赫卻在紐約自家豪宅，慘遭電鋸分屍。薩拉赫的屍體被分裝在塑膠袋之中，當地警方研判兇手可能是準備日後棄屍，但尚未來得及處理，薩拉赫的家人便因聯絡不上薩拉赫，前往他住家時撞破殘忍兇殺現場。第一時間警方推測是專業殺手所為，但今日警方宣佈以 2 級謀殺罪起訴 21 歲的哈斯皮爾，認為薩拉赫的個人助理哈斯皮爾，就是本案主嫌。根據《每日郵報》報導，哈斯皮爾因職務之便侵佔了薩拉赫 10 萬美元，被發現後因此痛下殺手。讓人唏噓的是，薩拉赫發現哈斯皮爾財務不清時，並未報警處理也沒解僱他，甚至沒有要他立刻還錢，反而是替哈斯皮爾擬定了一項長期的還債計畫。但善心的薩拉赫卻沒有善報，哈斯皮爾未珍惜老闆的好意，反而選擇分屍殺人，實在讓人不禁嘆息。（編輯：倪浩軒）