全球新冠確診日增25.9萬例創新高　累計近1500萬人染疫

世界衛生組織（ WHO ）18 日表示，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情過去 24 小時內全世界共新增 25 萬 9848 例，創下單日新高，全球累計逾 1423 萬例，其中 60 萬例死亡。南非疫情因加劇成為世界 5 大嚴重疫區之一。
世界衛生組織指出，過去 24 小時內，全世界共 7360 人死亡，創下 5 月 10 日以來新高，本月份平均每日約 4800 人死亡，較 6 月平均值（ 4600 人）較為上升。其中新增病例主要來自美國、巴西、印度和南非。
7 月18 日是南非紀念打破種族不平等、國家史上第一位非裔總統曼德拉（ Nelson Mandela ）的「曼德拉日」，然而世衛指出南非仍是世上最不平等的國家之一，警告疫情大流行將會使這種情況加劇，南非累計 35 萬 879 例幾乎佔了整個非洲大陸確診人數的一半，預警該國家醫療系統即將陷入困境。
根據約翰．霍普金斯大學統計，美國新增超過 7 萬例，包括佛羅里達、德州、亞利桑那等地區新增病例都出現增加的趨勢，感染激增代表秋季可能難以重新開放校園。印度則通報新增 3萬 4884 新例，當地部分省份仍處於封鎖狀態。伊朗總統羅哈尼（ Hassan Rouhani ）表示，估計國內至少 2500 萬人感染，而剩下的 3500 萬人都有感染風險。
中國新疆疫情出現再次爆發的跡象，當局已啟動防疫措施。烏魯木齊市自 16 日時隔 4 個多月，再次通報 1 起確診案例後，至 18 日 24 時當地衛健委會通報，烏魯木齊市新增 13 例確診，無症狀感染者 18 例，目前新疆維吾爾自治區（含生產建設兵團）近日新增共 30 例確診例、41 例無症狀患者，均集中在烏魯木齊市，2705 人正在接受醫學觀察。
由於多起確診案例感染源不明，新疆人民政府 18 日在新聞發佈會上宣布，烏魯木齊市以宣佈進入疫情防控「戰時狀態」，啟動應急響應預案，嚴格落實各項防控措施。停辦各類聚集性活動、對社區進行封閉管理、限制居民非必要不離市，離市需進行篩檢。
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