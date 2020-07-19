強調不要花錢做「面子工程」　李克強：做事要量力而為

▲中國國務院總理李克強 7 月 6 日前往貴州，考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況。（圖／翻攝自中國政府網）

中國國務院總理李克強 15 日主持常務會議，通過《中華人民共和國預算法實施條例（修訂草案）》，按照黨中央、國務院部署做好「六穩」工作、「六保」任務，強調，要優化債券資金投向，嚴禁用於置換存量債務，決不允許搞形像工程、面子工程。據中國國務院網站，常務會議為應對疫情（新型冠狀病毒，COVID-19 ）衝擊和發展環境變化，要保障就業市場、盤活閑置廠房、低效利用土地等。會議指出，截至 7 月中旬，經全國人大批准的 3.75 兆元（人民幣）新增地方政府專項債已發行 2.24 兆元、支出 1.9 兆元，全部用於補短板重大建設，對應對疫情影響、擴大有效投資、穩住經濟基本盤發揮了積極作用，並強調要優化債券資金的流向，絕不允許搞「形象工程、面子工程」。李克強表示，有一些地方，對某些不是老舊小區、也不屬於棚戶區改造的區域，說拆就拆。說是為了城市美化，但從不考慮錢從哪來，造成財政的巨大負擔，並說道「中國仍然是一個發展中國家，做什麼事一定要盡力而為、量力而行」。5 月 28 日，李克強全國人大閉幕記者會上提及「 6 億人收入千元」、鼓勵地攤經濟。然而，「地攤經濟」在提出後不久，就被北京市反對「降溫」。7 月 6 日，李克強日前前往貴州進行「考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況」，公開表示看見很多閒置廠房，呼籲多徵用一些農民工，7 月 12 日，習近平在主持防汛會議上，指示黨政機關做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災「致貧返貧」。外界解讀，這些意味著習近平與李克強的矛盾檯面化。對於習李鬥，《法國廣播》（ RFI ）則有觀點抱持懷疑態度，認為習近平上台時透過反貪腐排除潛在競爭者，加上廢除國家主席任期制，李克強已不是對手。現在的衝突主要是在施政方面「習要面子，李要裡子」，李克強是在補救而不是對習近平放冷箭。