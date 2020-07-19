中國洪患入「七上八下」關鍵期　專家：準備應對更大洪水

▲中國近日降下多起暴雨，長江、黃河流域水位暴漲。（圖／翻攝自中新網）

▲7/18的秦淮河。（圖／翻攝自中新社）

中國南方近日降下多起暴雨，導致長江流域嚴重氾濫，災情嚴重令外界擔憂上游三峽大壩的防洪功效。昨（ 18 日）三峽水庫入庫流量達 6.1 萬立方公尺／秒，為今年入汛以來最大洪水，讓形勢更加嚴峻。中國水利單位預期，長江流域即將進入七月中旬至八月中旬的「七上八下」關鍵期，將會迎來新一波洪水。據《新華社》報導，長江「 2020 年第 2 號洪水」因近日降雨量增加，在 17 日於上游形成。18 日長江至少 5 萬個監測站來到歷史最高水位，中下游流域普遍超警。水文氣象預報，未來仍有強降雨，18 日至 20 日雨帶將往東南方移動，洞庭湖水系西北地區會有暴雨，21 至 24 日雨帶將至嘉陵江水系、漢江上游，預期強度是中大雨。整體而言，防汛形勢仍然嚴峻。「七上八下」期間，中國北方地區，包括華北、黃淮、東北及黃土高原部分地區，降雨量將佔一年降水量的三分之一左右。中國氣象局應急減災與公共服務司副司長、新聞發言人王志華預計， 7 月 16 日至 8 月 15 日，降水將呈現「北多南少」，南方降雨將告一段落，但若出現梅雨滯留，將會對防汛工作造成更大威脅。中國水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞表示，三峽大壩防洪效益重要巨大，但不能「打包天下」，今年因長江流域，尤其是中下游平均降水量（ 750 毫米）比往年多近 2 成，因此造成防汛形勢緊張。特別是進入主汛期以來，長江流域共發生 9 次明顯降雨過程，基本無間歇，流域降雨量較常年偏多四成，長江中下游較常年偏多六成，排名 1961 年以來第 1 位。陳桂亞表示，三峽水庫本身庫容為 221.5 億立方公尺，七八月份必須騰出空間應對可能發生的更大洪水。相關單位已將三峽水庫下洩流量從 3.3 萬立方公尺／秒，提升至 3.7 萬立方公尺／秒。長江中下游漢口以上江段、洞庭湖出口附近水位已經開始波動轉漲。