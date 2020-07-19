香港新增108例　部分公務員明起居家上班、擬強制戴口罩

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，特首林鄭月娥今（ 19 ）日召開記者會表示，新增逾 100 例確診（ 108 例），創下疫情爆發以來單日最高，並形容香港疫情嚴峻、未有受控跡象，將召開特別會議，強制市民在室內公共場所均要佩戴口罩，部分公務員明（ 20 ）日起在家工作，非緊急及非必要的服務暫停，暫定為期 7 天。
據香港媒體報導，特首林鄭月娥表示，香港 7 月爆發新一波疫情以本土感染為主，現時疫情爆發部份原因與全球疫情有關，亦與進入開放經濟活動相關。
過去兩週香港共新增 519 例，其中本土感染佔 411 例。今日衛生防護中心通報，新增 108 例，全港共累計 1886 例。林鄭月娥指出，由於疫情涉及養老院、餐廳、學校及各行業，傳播途徑眾多複雜。香港過去一週，每日篩檢量約 1 萬，目前針對安老院員工、計程車司機、餐廳員工等擴大篩檢。
港府將未來將強制市民在室內公共場所佩戴口罩，律政司司長正研究相關條文修改，預期將召開特別會議。對 12 處所防控限制規定，將會延長 7 天，餐廳繼續限制 4 人一桌，晚間 6 時至隔日凌晨 5 時只准外帶。林鄭月娥表示，禁止早上、中午時段於餐廳內用餐與香港市民一般生活落差太大，目前將呼籲餐廳嚴格遵守防疫措施、加強巡查執法。
林鄭月娥宣布，明（ 20 日）起為期 7 天，部分公務員居家工作，非緊急及非必要服務將回到「最緊水平」，但政府部門將繼續緊急及必要的服務，大約六成公務員，包括絕大部分紀律部隊及抗疫人員仍然需上班，林鄭月娥承諾會向這批公務員提供相對今年 1、2月足夠的防護裝備，包括保護衣等都非常足夠。
7 月 22 日為香港中學文憑試考試放榜日，港府要求學校採取措施盡量讓學生不需返校，透過電子版成績通知結果，改以線上或電話方式進行輔導；對有必要返校的學生進行分流。
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