單日增108例確診　港官員、學者：再爆發醫療體系恐崩潰

香港近日爆發第 3 波新冠肺炎疫情，接連出現多起感染源頭不明的病例，昨（ 19 ）日更新增 108 例確診，創下疫情爆發以來單日最高。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君、港大感染及傳染病中心總監何栢良警告，若疫情再延燒下去，香港的醫療體系恐出現崩潰危機。
綜合香港媒體報導，張竹君指出，有不少患者因參加派對、慶生會、打麻將染病，加上追蹤困難，病毒擴散速度快，很多患者被發現時，其一家人已出現病徵，若持續下去，檢疫中心及醫院不足夠，醫療體系很容易崩潰，呼籲市民未來 2 週盡可能待在家中。
張竹君又提到，近期不少患者被驗出病毒量很高、傳染性非常強，有個案與確診者接觸時間僅數分鐘便中招，不排除出現環境污染，形容這波疫情比今年 3 月的還要更「犀利」。
而港大感染及傳染病中心總監何栢良則在接受香港電台訪問表示，這波疫情源頭很可能是由外地傳入，未來數日香港的單日確診維持「 3 位數」的機率頗大，可能還不到一週，公立醫院的隔離設施就會爆滿，若港府落實抗疫措施繼續「拖泥帶水」、市民繼續夜夜笙歌的話，醫療系統恐將在短時間內崩潰。香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦聲稱，若確診持續大幅增長，相信公立醫療機構的負壓設施將在未來 1.2 週被「塞爆」。
由於疫情嚴峻，香港特首林鄭月娥已宣布， 20 日起為期 7 天，部分公務員居家工作，並暫停非緊急及非必要的服務。
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