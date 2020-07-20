視中國為首要戰略對手　美防長：它想改寫二戰後國際秩序

美中角力在現任美國總統川普上任後越見升溫，近期因新冠肺炎、香港、新疆和台灣等議題，幾乎達到劍拔弩張的地步。美國國防部長艾斯培（ Mark Esper ） 18 日表示，中國是美國的首要戰略競爭對手，並稱北京欲改寫二戰後的國際秩序，美國不可等閒視之。
美國國防部 18 日釋出新聞稿，艾斯培上任將邁入第 2 年，對於任職國防部長期間的問題，艾斯培除了稱讚美國軍隊抗疫(新冠肺炎)和協助盟友的表現外，在提到對外關係時，艾斯培聲稱美國正處於「大國競爭」的時代，首要戰略競爭對手是中國，其次是俄羅斯：「但中國的麻煩更大，因中國有夠多的人口和夠大的經濟體來取代美國，對於我和所有了解中國的人來說，它確實也有取代美國的野心，不管是在地區內或是在全球舞台上。」
艾斯培表示，美國及其盟國非常重視個人主義和人民自由，如新聞，宗教和集會自由，但對中國人卻不是那麼一回事：「他們把黨放在首位，中國的軍隊對共產黨效忠，而我們的軍隊則誓言捍衛憲法。我們的志向和價值觀都非常不同，若未能認清中國可能給美國帶來的挑戰和威脅，那我們可能會發現自己活在 1 個與所希望生存的世界不一樣的地方。」
艾斯培也聲稱，俄羅斯帶來的威脅雖然比中國「輕一點」，但仍是世界級的麻煩製造者，包括兼併克里米亞、在烏克蘭開戰、威脅北大西洋公約組織（ NATO ）盟國、出兵敘利亞與利比亞等，所以美國必須持續與盟國合作，建立北約的備戰力，投入預算在建立威懾力上，以達到遏制俄羅斯和加強合作夥伴的目的。
隨著美中關係緊張，雙方在南海等地區的過招動作也越來越頻繁，美軍 E-8C 電戰機昨( 19 日)上午再度靠近廣東上空，為美軍機 1 週內第 4 次接近南海上空；美國海軍尼米茲號（ USS Nimitz ）和雷根號航空母艦（ USS Ronald Reagan ）組成的雙航母打擊群亦在上週五重返南海。
雖然美軍太平洋艦隊（ Pacific Fleet ）的聲明稱，前述 2 艘航艦進駐南海，只是定期演習與發展戰術互通能力，並非回應任何特定的政治或全球事件，但外界分析，此舉是在對北京傳達強烈訊號，反對中國在南海擴張勢力和有關主權的「非法主張」。