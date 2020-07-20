美佛州連5天確診破萬！ICU病床不足　川普：病毒會消失的

美國的新冠肺炎疫情在各州陸續重開後迅速反彈，截至發稿時間為止，全美已有 3762081 人染病、 140474 人死亡，疫情最嚴重之一的佛羅里達州已連續 5 天單日確診人數破萬，當地醫療體系不堪負荷， ICU 病床已經超過正常容量，來到 118％ ，明顯超載；然而美國總統川普仍自信滿滿，聲稱疫情都在控制中。
綜合外媒報導，佛羅里達州週日單天又新增了 1.2 萬個確診病例，也是該州連續 5 天每日新增病例都破萬，ICU 病床容量嚴重不足；此外在其他至少 14 個州，如阿拉巴馬州、亞利桑那州、喬治亞州、佛羅里達州、北卡羅來納州、內華達州和德州，新冠肺炎住院治療人數都創下紀錄，疫情堪憂。可即便如此，總統川普仍對疫情控制十分樂觀，堅持病毒終究會消失。
川普在接受美福斯電視網的《福斯周日新聞》（ Fox News Sunday ）訪問時表示，美國確實有疫情復燃的狀況，但大多都只是「餘燼」而已，並不嚴重。在談到佛羅里達的狀況時，川普則說：「佛羅里達的火燒得旺些，但它將會受到控制，病毒最後一定會消失。不是只有美國這樣，還有很多其他的國家也是。」
川普的言論聽在許多人耳中都相當不以為然，畢竟整個美國與疾病衡量有關的指標似乎都在往錯誤的方向發展，病例數、死亡人數、住院率和檢測結果陽性率都在不斷上升。而目前美國的總感染病例已超過 376 萬，幾乎追平疫情排行 2 至 4 名的巴西、印度和俄羅斯加起來的病例數總和。
美國疾病預防控制中心的專家警告，今年秋冬的病例和死亡人數可能會增加，特別到時還有季節性流感來襲，恐怕會蠟燭兩頭燒，但川普卻不認同專家的看法，甚至批評美國政府最高防疫專家佛奇（ Anthony Fauci ）有點太過危言聳聽。
自 5 月下旬以來，美國每天進行的新冠檢測數量翻了1倍，美國聲稱上週五( 17 日)已進行了逾 85 萬次的測試，達到單日最高量，但仍低於部分公衛和醫學專家的建議數值。
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