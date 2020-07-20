三峽大壩狂洩「第2號洪水」　下游官員：只能聽天由命了

中國南方連日降下暴雨，17 日在長江上游形成「 2020 年第 2 號洪水」，流域超過 5 萬個監測站創下歷史最高水位，三峽水庫入庫流量達到今年入汛最高。7 月份洪水受災人數達 2385 萬人，中國官媒報導，第 2 號洪水平穩通過三峽大壩。但外媒卻爆料，長江下游當地官員對民眾表示，面對第 2 波洪水「只好聽天由命了」。
據《新華網》報導，18 日三峽水庫入庫流量達 6.1 萬立方米／秒，洪峰持續 18 小時至 19 日才開始退減，19 日晚上 8 時入庫流量下降至 4.6 萬平方米／秒，「 2020 年第 2 號洪水」平穩通過三峽大壩。長江石首以下、兩湖湖區，全線水位超警。今（ 20 ）日，三峽水庫降至 164.48 公尺，據官方資料正常蓄水位為 175 公尺。
據中國應急管理部統計，7 月份以來，洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南、重慶、貴州等 24 省（區、市）2385.7 萬人次受災，31 人死亡失蹤，203.9 萬人次緊急轉移安置；1.6 萬間房屋倒塌，15.1 萬間不同程度損壞；農作物受災面積 2478 千公頃；直接經濟損失 643.9 億元。
《希望之聲》報導，19 日三峽大壩 6 孔閘門全開，知情人士透露，官方表示保長江大堤是關鍵，只好聽天由命。長江下游的安徽省洪災嚴重，且堤岸多處漏水、潰破，許多防汛人員進駐搶修。當地民眾擔憂，若持續下雨，洪峰到達安徽時洪水恐繼續上漲。
中國中央氣象台指，今日江西北部、湖南中部等長江流域地區，將持續出現大暴雨等強降水現象；氣象台語自然資源部聯合對湖南、湖北地區發布「地質災害氣象風險預警」，該區域內出現山崩，或是侵蝕、沉積作用的可能性較高；預期明（ 21 ）日降雨帶將北移至黃淮、江淮北部、四川盆地等地區。