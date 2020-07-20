英外相暗示或中止與港引渡條約　中大使：堅決反對

中國與美國之間的角力戰延燒至其它國家，英國上週二（ 14 日）分兩階段禁用中國科技巨企華為的 5G 網絡設備後，有英媒報導稱，英國外交大臣拉布（ Dominic Raab ）或將宣佈暫停與香港之間的引渡協議；對此中國駐英大使劉曉明則回應，英國應該有獨立的外交政策、而非隨美國起舞，也聲稱若拉布尋求對中國任何個人實施制裁，中方也一定會「果斷回應」。
根據英國《泰晤士報》等外媒報導，拉布認為中國政府對維吾爾族及香港人的行為涉及違反人權，預計週一會對中國及香港的情況採取進一步措施，英媒估計與香港的引渡條約有關，不排除是要暫停與港之引渡協議。
另一方面，中國駐英大使劉曉明也在接受《 BBC 》訪問時發出警告，如果英國政府尋求對中國任何個人實施制裁，中方一定會堅決回應，就像已過對美國的參議員、官員祭出同等制裁一樣。劉曉明也否認有做出違反新疆人權的行為，並稱不希望美中的齟齬也發生在中英關係上，認為英國應該有獨立的外交政策，而非隨美國起舞。
「港版國安法」的實行似乎讓英國決定不再猶疑，除了跟隨美國禁用華為外，拉布 1 日還曾在下議院表示，經過與內政部等有關部門討論，將改變現行的 BNO 規定，允許擁有 BNO 的香港人在英國居住、工作 5 年，好申請在英國定居（ settled status ）的身份，並在 1 年後提出入籍英國的申請。
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）週一將抵達倫敦，與拉布、英國首相強生及其他英國國會議員會面，頗有拉攏英國一起對抗中國之勢，料將使中英關係進一步緊張、惡化。