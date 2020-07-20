香港新冠病例激增　陸官媒：反對派搞遊行和初選害的

香港的第 3 波新冠疫情來勢洶洶，昨( 19 日)一口氣新增 108 例，總數達到 1886 例。港大微生物學系講座教授袁國勇 20 日再度發出警告，指香港目前的狀況是因為「輕敵」，若 7 至 14 日後確診個案數字仍呈急遽上升，港府應該實施居家令。對此中國大陸官媒 19 日發表社評，痛批香港此波疫情是因反對派舉辦遊行和初選才釀禍。
中國大陸官媒《新華社》報導，聲稱 1 個月前香港的抗疫形勢還是一片大好，但由 7 月 1 日開始，情況急轉直下。面對短期內激增的病例人數，香港各界紛紛指出已超過 2003 年「非典」（ SARS ）患者人數，而這波疫情爆發的時間點，剛好與近期反對派接連舉行的非法遊行及初選等大規模聚集性活動吻合，認為是反對派人士罔顧市民生命安全，為政治私利多次聚眾，製造了抗疫最大漏洞。
社評續指，在聚集期間，參與人士是否全程戴口罩、是否用手四處觸摸東西、是否一起聚餐等，都是可能造成感染的重要因素，反對派於 7 月 11 日和 12 日舉行所謂初選時，香港多區已出現多宗確診病例，但他們仍堅持在全港設了 250 多個票站，結果多個票站附近隔沒幾天就接連傳出確診，導致居民「人心惶惶」。
文章最後引述香港親中媒體《大公報》的社論繼續罵道，從 7 月 1 日開始，香港明明有限聚令的抗疫法律限制，但香港還是出現了多宗非法示威遊行，而到了 7 月 11 日和 12 日，更是出現了所謂的「 35+ 初選」，顯然是疫情擴散的重要原因，痛批反對派為求謀取極度自私的政治利益，把公眾衛生、抗疫防疫、人命安危都拋諸腦後；未來一段時間香港的感染個案預計還會持續上升，而一手釀成這一切的反對派則是罪孽深重，必須為不斷出現的感染個案、每一個逝去的生命負上全部責任。
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