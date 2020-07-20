「泰」萌了！最可愛外送員　泰國狗狗著裝上陣

帶著疲憊的心情下單叫外賣，手機傳來提示外送員已經到了，打開門一看卻是一隻超可愛的白狗狗！相信心情會為之一振！1隻身穿外送員服裝的狗狗在12日開始攻佔臉書版面，讓網友直呼超療癒。
據悉，該狗狗的主人幫狗狗寫下感想，說媽媽在疫情期間要養一隻狗狗十分不容易，想幫媽媽賺一些額外的費用。而當牠工作結束時，牠會在摩托車上休息。由於狗狗實在太可愛了，引來廣大網友關注，且主人沒有厚此彼，讓狗狗穿上東南亞最常見的四大家外送平台制服，十分憨呆，讓人想請牠來台灣。
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