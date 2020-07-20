單日爆增百例確診！醫揭港台「2相似點」：台灣要小心了

香港第 3 波新冠疫情嚴峻，昨（ 19 ）日就新增了 108 例，總數達到 1886 例，創下疫情爆發以來單日最高。港府為提高防疫水準，開始強制要求市民配戴口罩，部分公務員甚至得在家工作。而對此醫療粉專「 MedPartner 美的好朋友」就點出香港和台灣的相似點和可能的防疫漏洞，並呼籲台灣人「一定要小心防守」。

根據香港衛生防護中心的資訊顯示，近日的新增患者，本土個案的比率很高，並且許多人都是在家庭聚會、生日會、打麻將等社交活動中感染的，「MedPartner 美的好朋友」就發文表示這代表香港已經有一定規模的社區傳播，找不到源頭，也不容易評估數量，疫調的可能相當困難。

此外「MedPartner 美的好朋友」也指出，由於香港和台灣在面對新冠疫情時有兩大相似點，包含衛生條件差不多與

，如果確診個案繼續不斷上升，檢疫跟醫療的能量都會不足「（香港）在邊境沒有嚴守，加上社區防疫意識開始鬆懈的狀況下，一下子就衝到每天百人確診了」，同時也提醒台灣人千萬不能鬆懈，一定要小心防守。

▲「MedPartner 美的好朋友」分析港台相似點，並呼籲臺人不可鬆懈。（圖／翻攝自臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」）

事實上，根據港大醫學院院長梁卓偉表示，病毒變種後傳播力增加，目前 1 個患者可以傳染 3 到 4 人，「香港現在才真正面臨持續的新冠病毒本地爆發」，並警告社區內至少還有 50 至 60 名隱形傳播者；香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君則坦承這是香港新冠肺炎爆發以來最嚴重的一波疫情，不但認為已經失控，更直接以「香港失守」來形容。（編輯：楊智傑）