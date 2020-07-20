三峽大壩若被敵人核彈擊中？陸專家曝「後果」：太可笑了

▲中國水力發電工程學會副秘書長張博庭。（圖／中國水力發電工程學會）

中國大陸南方近來下起暴雨，讓長江流域上下游的周邊城市都出現淹水的現象，同時也讓三峽大壩成為世人關注的焦點，不斷傳出壩體變形的臆測。對此，不少中國專家也出面打臉這些說法。綜合陸媒報導，三峽集團總工程師張曙光表示，他們確實曾經說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但卻被網路上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」，其實，「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，或是大家腳下的水泥地板都有，「彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內」。中國工程院院士王浩也表示，三峽大壩是混凝土重力壩，是最結實的壩型，「」。此外，擔憂三峽大壩可能會在戰爭中成為敵人攻擊的目標的質疑聲浪也沒少過。中國水力發電工程學會副秘書長張博庭也對此回應「這個議題早在1958年就是國防議題，因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果」。張博庭解釋，中國軍方和工程部門從1959至1988年做了大量試驗，最後確定使用「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型。他還強調，「假如原子彈直接命中（三峽）大壩，後果只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩」。張博庭也對網路上的謠言斥之以鼻，「網上有人說今年汛期洪水大，三峽大壩抵禦不了洩洪壓力會發生變形甚至潰壩，這種擔心完全沒有必要，如果是謠言那就太可笑和荒唐了」。（編輯：潘毅）