反制國安法！英國宣佈中止香港引渡協議　實施武器禁運

近日有英國媒體報導稱，英國政府或將宣佈暫停與香港之間的引渡協議，以做為對北京強推「港版國安法」的回應，有關舉措遭到中國駐英大使劉曉明反對，但英國外交大臣拉布（ Dominic Raab ）仍在當地時間 20 日正式宣佈，即日起終止與港之引渡協議，同時禁止英國企業出口可能致命的武器到香港，料將再度引起北京不滿。綜合外媒報導，拉布 20 日在英國國會下議院宣布，由於「港版國安法」明顯且嚴重的違反了《中英聯合聲明》，改變支撐英國與香港引渡協議的關鍵假設，出於對該法的安全疑義，將採取必要措施，立即且無限期中止與香港的引渡協議。拉布同時也聲稱，將把針對中國的武器禁運令擴大到香港，禁止英國企業出口可能致命的武器赴港，包括部分可能被用來鎮壓香港民眾的武器。拉布強調，除非對方提供清楚和強力的保障，否則英方不考慮解除前述措施，以免引渡協議在國安法下被濫用。目前美國、加拿大與澳洲，都已宣佈或打算暫停與香港的引渡協議，「五眼聯盟」中只剩紐西蘭仍未表態是否跟進。在英國宣布暫停與香港的引渡協議前，拉布及劉曉明 19 日曾在分別接受英國《 BBC 》訪問時提到新疆人權議題，當時劉曉明聲稱，若英國尋求對中國任何個人實施制裁，中方一定會堅決回應；而拉布則指出，中國政府對維吾爾族及香港人的行為違反人權。