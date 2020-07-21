南非病例激增　世衛警告：恐是非洲大陸疫情爆發的前兆

全球新冠肺炎疫情仍在延燒，在外界將目光投向美國、俄羅斯、拉丁美洲等地時，有個國家的確診病例數也正以驚人的速度攀升。根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至發稿時間為止，位於非洲大陸的南非共和國的累計染病人數已有至少 364328 人、 5033 人因此死亡，成為目前全球第 5 大疫區。世界衛生組織( WHO ) 20 日警告，南非恐怕是非洲疫情大爆發的前兆，呼籲非洲國家切不可對防疫掉以輕心。
綜合外媒報導，南非衛生部 19 日通報，新增確診病例 13449 例、 85 人病亡，累計確診病例來到 364328 例、已 5033 死。世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）表示，波札那、肯亞、納米比亞、尚比亞和辛巴威等國過去 1 週的新增確診病例明顯增加，認為這透露病毒在撒哈拉以南的非洲國家正在加速傳播，是需要嚴肅看待的事情。
萊恩並警告說：「不幸的是，南非可能是 1 個前兆，是對非洲其他地區即將發生之情況的警告。所以我認為這不僅僅是對南非的警鐘，我們需要非常非常嚴肅地看待非洲正在發生的事。它們當中有很多國家相當脆弱、處於衝突之中，需要外界的援助。」
除了非洲大陸，世衛也對全球的原住民族群發出警示，由於原住民的生活、公衛條件普遍較低，所以特別容易受到大流行的威脅，成為疫情的高風險族群；秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，到 7 月 6 日為止，光美洲就有約 7 萬的原住民確診，其中逾 2000 人死亡。
對於英國牛津大學研究團隊與阿斯特捷利康藥廠合作研發的實驗性新冠肺炎疫苗，初期臨床實驗效果良好，讓人體成功產生免疫反應一事，世衛則稱對疫苗研發有突破十分高興，但在疫苗正式投入大規模試驗和量產前，全球還有很長的路要走。
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