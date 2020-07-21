太累了！港衛生署傳出包　讓陰性者與確診病患同住7小時

香港第 3 波新冠肺炎疫情連環爆，引發當地醫療系統超載、崩潰的危機。昨( 20 日)就發生一起離譜事件，香港衞生防護中心坦承，不小心把 2 個在實驗室的檢體搞混，結果導致檢測結果為陰性者與確者病患同住長達 7 小時，而整起事件發生的原因，據該中心總監黃加慶的說法，是因職員「太過疲倦」導致。
綜合《香港 01 》等港媒報導，香港衞生署衞生防護中心昨晚公布，有 2 名受檢人士的結果因人為失誤而被掉包，居住在將軍澳富康花園 8 座、被列為第 1882 起確診的「病人」，在當局發現搞錯人之前，在負壓病房內與另 1 名確診者共處了 7 小時，即使事後發現其檢測結果實為陰性，也被列為密切接觸者而再次送檢，無法馬上返家。至於原本應為「陽性」卻被誤當為陰性的女患者，則因丈夫昨日確診，而被以密切接觸者的身分安排入住北大嶼山醫院，後轉至瑪嘉烈醫院。
黃加慶解釋，目前衞生防護中心 1 天就要處理 9000 個檢測樣本，工作量對同事來說太過沉重，即使加班也追不上進度。衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生曾艾壯則表示，由於核酸測試的過程不太簡單，有關人員需經過一定的訓練才能勝任，並不是隨時要增聘人手就能請的到，所以自疫情爆發以來，不少同事每天都超時工作；曾也強調檢查本身並無問題，只是檢測上的標籤數字相當類似，加上同事太疲倦才導致出錯，誤把「 48174 當成 47184 」。
雖然情有可原，但香港衞生防護中心了解，前述原因並不能當作出包的合理藉口，只希望事件不會再發生，表示日後會加緊核查，也會檢視員工工作量及休息是否平衡，並再次向受影響病人道歉。
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