TikTok被禁！美眾院表決通過　聯邦、國會公務機不准用

中國影音 App「抖音」（ 國際版名為 TikTok ）是目前最受歡迎的社群媒體之一， 2019 年下載次數約 7.5 億次，比 FB 、 IG 等還高；然而早就被美國國安單位警告，認為該軟體有資安與木馬程式疑慮，包含允許攻擊者操縱使用者帳戶內容，甚至竊取保存在其中的個人機密資訊。對此，美國眾議院於當地時間 20 日通過投票，禁止聯邦雇員用公務機下載 TikTok 。據美國媒體 The Politico 報導，這項提案作為《國防授權法案》（ National Defense Authorization Act ）修正案的一部分，由共和黨眾議員巴克（ Ken Buck ）提出，於當地時間星期一以 336 票同意、 71 票反對通過，不只聯邦雇員禁用 TikTok ，包括國會議員和員工也受此法規範。眾議院將在週二（ 21 ）通過眾院版本的《國防授權法案》，參議院也會在本週通過參院版的法案，之後會在聯合協調委員會中就法案分歧的部份進行協商。《金融時報》（Financial Times）報導稱，川普政府正在就如何阻止中國從 TikTok 等社交媒體竊取美國公民個資一事進行辯論，熟知川普團隊消息人士指出，其中被廣泛討論的選項，就是把抖音母公司字節跳動列入貿易黑名單。