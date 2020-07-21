母確診新冠肺炎！孝子每天「爬牆」看望　心碎結局網淚崩

▲為了看望母親，男子每天都會爬牆坐在病房窗外。（圖／翻攝自推特@mhdksafa）

▲男子母親於上週不幸過世。（圖／翻攝自推特@mhdksafa）

新冠肺炎（COVID-19）仍在全球肆虐，目前確診人數已超過 1,472 萬例、累計死亡人數超過 61 萬人。台灣人或許逐漸無感，但其實病毒帶來的心酸故事依舊每天在各地上演。巴勒斯坦就有一位年輕男子，高齡母親確診新冠肺炎後在醫院隔離，外人不能探視，於是男子每天爬牆，坐在病房窗外看望母親、貼心替她打氣。遺憾的是，男子母親仍在日前不幸過世，而男子的故事被披露在網路上後，也立即引發熱議。聯合國非營利組織「Patriotic Vision」的 CEO 薩芬（Mohamad Safa），在個人推特上分享了這位巴勒斯坦男子的故事。男子的 73 歲高齡母親確診新冠肺炎後，被醫院隔離收治。為了安全起見，男子不能在病房內陪伴，男子只好每天爬牆，坐在病房的窗台外，隔著窗看望自己的母親、替她打氣，希望母親能戰勝病毒。遺憾的是，男子的孝心並未帶來奇蹟，高齡母親仍在上週去世。當地醫院也證實了這則故事，透露這位男子每天都會爬牆坐在窗外，一坐就是大半天，直到看到母親睡著才會離去。薩芬的推特發文很快就獲得將近 17 萬位網友按讚，大家都被男子的孝行感動。網友紛紛留言回覆說，「這故事讓我淚流不止」、「看到照片讓我也跟著心碎了」、「願這位女士安息，她在天上一定很為自己的兒子驕傲」、「我媽媽在兩年前過世，現在我想到她依然會難過、真的很難過」、「看到這消息，突然很想和媽媽說聲我愛妳」。（編輯：倪浩軒）