爆紅瑞典環保少女獲人道獎！鉅額獎金「暖心用途」曝光

去年獲選為 2019《時代雜誌》風雲人物的瑞典環保少女通貝里（ Greta Thunberg ）日前獲得葡萄牙「古爾本基人道獎」，隨後她也立刻宣布，將獲得的 100 萬歐元獎金（折合約新台幣 3420 萬）全數捐給環保團體。
曾在聯合國氣候峰會上，對世界領袖們怒喊「 How dare you ！」爆紅的通貝里，雖然因此獲得極高關注度，但也有不少人對她抱持質疑，各式惡搞的梗圖也層出不窮。
不過通貝里近期仍獲得葡萄牙「古爾本基人道獎」殊榮，表彰她「帶動年輕世代為氣候變遷而努力，並努力不懈地改變一個難以撼動的現狀」。她因此獲得 100 萬歐元獎金（折合約新台幣 3420 萬），也是通貝里至今獲得的最高額獎金。
通貝里也在社群上發表獲獎感言，「這筆錢數目之大，超乎我所能想像，但獎金將全額捐出去，透過我的基金會運作，捐給各個不同的組織與工作計畫，讓他們得以協助在氣候與生態危機下首當其衝的民眾」。
通貝里目前規畫，將先捐出 10 萬歐元（約 337 萬元台幣）給「 SOS Amazonia 」，幫助他們對抗巴西、亞馬遜地區的新冠肺炎疫情，也會另外捐出 10 萬歐元給生態滅絕基金會，協助他們將那些進行生態滅絕的人列為國際罪犯。（編輯：潘毅）
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