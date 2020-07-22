美國司法部起訴2名中國駭客　涉竊取新冠疫苗、國防資訊

美國司法部當地時間週二（ 21 ）起訴 2 名中國駭客，指控其竊盜大量高科技公司數據，並企圖取得新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫苗機密。起訴文件稱，這 2 名駭客是受僱於中國國家安全部位於廣東的部門，攻擊至少 11 個西方國家的電腦設備超過十年，竊取的訊息包括貿易機密、軍事系統、武器設計等。
綜合外媒報導，美國司法部釋出起訴文件，2 名中國公民「李曉宇」（ Li Xiaoyu，音譯）、董家智（ Dong Jiazhi，音譯）涉嫌幫助中國國安部門，竊取他國軍事系統、藥物研究機密。李、董兩人為中國成都一所計算機應用科技學院的同學，兩人竊取的資訊價值至少數百萬美元。
起訴文件並沒明確寫出哪一家公司或機構被攻擊，但提供了一些資訊，例如駭客攻擊的時間為 2020 年的 1 月至 2 月，李曉宇針對位於馬薩諸塞州、馬里蘭州和加州的電腦設備，搜尋有關 COVID-19 研究和抗病毒藥物的資訊。
美國國家安全部助理總檢察長德默斯（ John Demers ）表示，對這些為了個人利益、國家利益行動的駭客來說，中國提供了「安全的天堂」，網路攻擊是中國搶奪、複製和替代技術發展戰略的一部分。
德默斯拒絕透露駭客是否真的成功竊取 COVID-19 疫苗研究，但他說道美國擔心這次的攻擊將減慢生技公司對病毒的研究，或者其數據遭到外力破壞、操縱。被駭客的當作攻擊目標的公司遍及美國、西班牙、比利時、德國、日本、立陶宛、尼德蘭（荷蘭）、韓國、西班牙、瑞典和英國，竊密行動估計長達十年。
《彭博社》指出，美中關係因為香港議題、COVID-19 疫情，以及對 5G 開發技術、國安問題的擔憂，急速惡化，美國司法部這項中國間諜竊密指控，將使北京和華盛頓之間的緊張再次升級。
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